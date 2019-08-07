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У одного из погибших в результате степного пожара в Алматинской области осталось пятеро детей

06.08.2019, 15:08 6967
У одного из погибших в результате степного пожара в Алматинской области осталось пятеро детей
Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - Один из погибших в результате тушения степного пожара в горах Алматинской области был многодетным отцом - у него осталось пятеро детей, передает Kazakhstan Today.

Напомним, в степном пожаре в Панфиловском районе пострадали 7 человек и трое погибли. В акимате Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших. 
 

Вчера в ЦРБ Панфиловского района были доставлены 7 человек. Из них четверо были отпущены на амбулаторное лечение. Двое находятся в больнице. Один в отделении реанимации, второй - в хирургическом отделении. Их состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе акима региона. 

 
Кроме того, в акимате сообщили, что семьям троих погибших будет оказана помощь в похоронах. 
 
"Сегодня похоронят двоих погибших. Похороны третьего погибшего состоятся завтра. По поручению акима Алматинской области семьям будет оказана вся необходимая помощь. Погибшие будут представлены к государственным наградам. Кроме того, семье одного из погибших мужчин 1984 года будет предоставлено жилье из государственного фонда", - отметили в пресс-службе.
 

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