У одного из погибших в результате степного пожара в Алматинской области осталось пятеро детей

Талдыкорган. 6 августа. Kazakhstan Today - Один из погибших в результате тушения степного пожара в горах Алматинской области был многодетным отцом - у него осталось пятеро детей, передает Kazakhstan Today.





Вчера в ЦРБ Панфиловского района были доставлены 7 человек. Из них четверо были отпущены на амбулаторное лечение. Двое находятся в больнице. Один в отделении реанимации, второй - в хирургическом отделении. Их состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе акима региона.

Кроме того, в акимате сообщили, что семьям троих погибших будет оказана помощь в похоронах.

"Сегодня похоронят двоих погибших. Похороны третьего погибшего состоятся завтра. По поручению акима Алматинской области семьям будет оказана вся необходимая помощь. Погибшие будут представлены к государственным наградам. Кроме того, семье одного из погибших мужчин 1984 года будет предоставлено жилье из государственного фонда", - отметили в пресс-службе.

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