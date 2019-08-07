У одного из погибших в результате степного пожара в Алматинской области осталось пятеро детей

Напомним, в степном пожаре в Панфиловском районе пострадали 7 человек и трое погибли. В акимате Алматинской области рассказали о состоянии пострадавших.
Вчера в ЦРБ Панфиловского района были доставлены 7 человек. Из них четверо были отпущены на амбулаторное лечение. Двое находятся в больнице. Один в отделении реанимации, второй - в хирургическом отделении. Их состояние стабильное", - сообщили в пресс-службе акима региона.
Кроме того, в акимате сообщили, что семьям троих погибших будет оказана помощь в похоронах.
"Сегодня похоронят двоих погибших. Похороны третьего погибшего состоятся завтра. По поручению акима Алматинской области семьям будет оказана вся необходимая помощь. Погибшие будут представлены к государственным наградам. Кроме того, семье одного из погибших мужчин 1984 года будет предоставлено жилье из государственного фонда", - отметили в пресс-службе.
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