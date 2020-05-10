Туркестан. 9 мая. Kazakhstan Today - Ущерб от затопления засеянных полей в Махтааральском районе оценили в 4,1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

В районе повреждены посевы 11 населенных пунктов. В целом сформирован список более 1 тыс. сельхозтоваропроизводителей. Мы рассчитали и рекомендовали правительству (для выплаты компенсации. - Прим. агентства) сумму в размере 4 млрд 1 млн тенге на общую посевную площадь 7639 гектаров. По решению комиссии будет выплачена компенсация товаропроизводителям по каждому виду культур", - сообщил сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций руководитель областного управления сельского хозяйства Нурбек Бадыраков.

Также, по его словам, в результате подтопления погибли 297 голов домашнего скота: 58 коров, 227 овец и коз, 16 лошадей, 2 верблюда и 227 домашних птиц. "Для возмещения потерь скота мы рассчитываем затраты в размере 32 млн тенге по рыночным ценам и данную отчетность представили правительству", - сказал Бадыраков.

По информации Региональной службы коммуникаций, специалисты управления фиксируют фотоснимки павшего скота и готовят специальный акт. Компенсации за скот и урожай перечисляются на лицевые счета граждан, открываемые в связи с чрезвычайной ситуацией. Открывать дополнительный счет не нужно.

Кроме того, после откачки воды в район прибудут специалисты из Министерства сельского хозяйства, которые проверят состав земель и оценят их состояние.

Как сообщалось ранее, 1 мая в результате прорыва Сардобинского водохранилища в Сырдарьинской области Республики Узбекистан на границе Махтааральского района Туркестанской области вследствие большого притока воды произошел разлив из Центрального голодностепного коллектора. В результате на территории Махтааральского района произошло подтопление 5 населенных пунктов , в которых проживало 6128 человек. Жителей эвакуировали. Решением акима Махтааральского района от 2 мая 2020 года объявлена ЧС техногенного характера местного масштаба.

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