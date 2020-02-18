Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - В 374 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 3,8, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 17 февраля 2020 года, в 07.52 (в 01.52 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 374 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения - 9,6. Магнитуда MPV - 3,8. Глубина - 5 километров. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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