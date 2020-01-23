В 380 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 22 января. Kazakhstan Today - В 380 километрах от Алматы, на территории Китая, произошло землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 22 января 2020 года, в 05.40 (21 января в 23.40 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 380 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 10. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 20 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





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