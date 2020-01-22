Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана магнитудой 4,7, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 21 января 2020 года, в 19.10 (в 13.10 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

"Эпицентр землетрясения расположен в 211 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения - 10,5. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 5 километров", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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