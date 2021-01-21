В 517 километрах от Алматы произошло землетрясение

Алматы. 20 января. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 20 января, в 19 часов 42 минуты 28 секунд алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 517 километрах на северо-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 3,9. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 19 января, в 18 часов 32 минуты 51 секунду, зарегистрировано землетрясение в 376 километрах на юг от Алматы.

17 января жители Шымкента ощутили подземные толчки в 2-3 балла.

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