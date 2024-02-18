В аэропортах Астаны и Алматы продолжаются задержки рейсов
Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Международный аэропорт Алматы и группа компаний Air Astana сообщают, что предпринимают все усилия для восстановления расписания полетов.
16 февраля ряд рейсов был задержан в связи со сложными метеоусловиями в аэропорту Алматы. В этот день из-за ливневого снега для бесперебойной очистки взлетно-посадочной полосы и противообледенительной обработки самолетов потребовалось дополнительное время. Ситуация повлияла и на прилет самолетов. Некоторые самолеты после приземления оставались на рулежной дорожке, так как все стоянки были заняты задержанными утренними и дневными рейсами международных и отечественных авиакомпаний", - говорится в информации авиакомпании.
В аэропорту Алматы сегодня задержки рейсов продолжились по цепной реакции из-за значительного увеличения суточного плана прилетов и вылетов воздушных судов.
Из-за форс-мажорных обстоятельств возникла дополнительная нагрузка на технику, трапы, автобусы, багажные транспортиры, что в свою очередь привело к несвоевременной выгрузке багажа", - отмечают в авиакомпании.
Вице-президент по наземному обслуживанию авиакомпании Air Astana Александр Небога заявил, что в данный момент службы авиакомпаний Air Astana, FlyArystan и аэропорта работают в усиленном режиме, чтобы восстановить расписание в ближайшее время.
Пассажирам задержанных рейсов предоставлено питание и напитки. Более 70 пассажиров в Алматы и 90 пассажиров в Астане разместили в гостиницах. Были привлечены дополнительные сотрудники для приема звонков в сall сentre. Мы понимаем, что задержка рейсов приносит неудобства пассажирам, однако погодные условия могут серьезно повлиять на расписание авиакомпаний, так как наш приоритет - это безопасность", - рассказал Небога.
Горячая линия по вопросам задержек рейсов: +7 7272 44 44 78
Напомним, этой ночью в аэропорту Алматы застряли порядка 750 пассажиров. Они не могли вылететь из-за погодных условий: плохой видимости, сильного снегопада и обледенения.
Непогода также стала причиной ограничения движения на 16 автодорогах республиканского значения в 9 регионах страны.