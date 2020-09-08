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В Акмолинской области 8-летний мальчик погиб под колесами трактора

07.09.2020, 19:47 6373
Кокшетау. 7 сентября. Kazakhstan Today - В период уборочной компании в Акмолинской области произошел несчастный случай в результате которого погиб ребенок, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, ДТП произошло 6 августа в селе Коргалжын Коргалжынского района. 
 
Установлено, что дети взобрались на крепление двигавшегося по селу, груженного сеном трактора и, не удержавшись, попали под колеса. В результате ДТП от полученных травм 8-летний мальчик скончался на месте происшествия, пятилетняя девочка доставлена в городскую больницу Нур-Султана. Установлено, что водитель был трезв.
 
В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами). Назначен ряд экспертиз.
 
5 сентября в селе Новая Шульба ВКО пьяный водитель наехал на детей, в результате чего один ребенок погиб, трое госпитализированы. 28 августа мотоцикл врезался в трактор в Акмолинской области. В результате водитель и пассажир мотоцикла от полученных травм скончались на месте происшествия. 
 

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