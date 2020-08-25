В Акмолинской области четвертые сутки идут масштабные поиски 13-летней девочки

Кокшетау. 24 августа. Kazakhstan Today - В Акмолинской области четвертые сутки разыскивают 13-летнюю Айгерим Хайдарову, передает Kazakhstan Today.

21 августа в дежурную часть УП Кокшетау обратилась мама пропавшей девочки. Она сообщила, что 20 августа, около 15.00, ее дочь вышла из дома в поселке Нурлы-кош в парикмахерскую, после чего не вернулась домой, сотовый телефон отключен, местонахождение неизвестно.

Сразу после поступления информации, 102 сотрудника личного состава управления полиции Кокшетау и аппарата департамента полиции приступили к поискам девочки. Позже к мероприятиям были подключены 20 сотрудников личного состава ДЧС области и 30 военнослужащих воинской части 5510 Национальной гвардии. Активное участие в поисках пропавшей несовершеннолетней приняли 79 волонтеров. Также в поисках задействовано два квадрокоптера.

С целью установления пропавшей девочки отработан общественный транспорт по маршруту Нурлыкош - Красный Яр - Кокшетау, установлены и отработаны несовершеннолетние лица, передвигавшиеся на автобусе по данному маршруту; отработан общественный транспорт, перевозящий работников Васильковского ГОК; отработаны камеры видеонаблюдения, установленные на объектах по возможному маршруту передвижения без вести пропавшей; отработан подучетный контингент; опрошены одноклассники разыскиваемой; осуществлена проческа лесопосадок от ипподрома до села Садовое, лесного и степного массива вокруг села Красный Яр, село Красное, в сторону села Симферополь Зерендинского района, района Бармашино, Ущелье, СШ №10 Кокшетау (христианское кладбище, частный сектор), произведен подворный обход села Красный Яр, где проверены подвальные помещения, чердаки, заброшенные здания, канализационные колодцы; с помощью двух квадрокоптеров осуществлен облет берега озера Копа, городской свалки возле села Красный Яр, поселка Нурлыкош, села Красный Яр и прилегающей территории; осуществлен выезд в Щучинск Бурабайского района по месту проживания родителей и родственников разыскиваемой. Отработаны соседи, таксисты, водители общественного транспорта, магазины, кафе, просмотрены камеры ЦОУ ОП Бурабайского района, а также отработаны родственники разыскиваемой; ориентирован личный состав РОП и общественность, расклеены ориентировки с фотоизображением разыскиваемой. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по поиску без вести пропавшей несовершеннолетней Хайдаровой", - рассказали в департаменте полиции области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девочки, просят незамедлительно сообщить в органы полиции на специальную линию 102.

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