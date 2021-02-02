В Акмолинской области при столкновении ВМW с КамАЗом погибли 5 человек, в том числе двое детей

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть отдела полиции Астраханского района в 23.22. По предварительным данным, на 1179 километре автодороги Екатеринбург - Алматы, в направлении Нур-Султана, столкнулись автомашина марки ВМW X5 под управлением 34-летнего водителя с впереди идущей в попутном направлении автомашиной КамАЗ, сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.
В результате ДТП от полученных травм скончались водитель ВМW X5, его пассажиры: две женщины и двое детей. Два ребенка с различными травмами доставлены в Городскую больницу №2 Нур-Султана", - уточнили в полиции.
По результатам судебно-наркологического исследования водитель ВМW был трезв.
По данному факту начато досудебное производство по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами).
Напомним, накануне вечером в Карагандинской области также произошло ДТП, в котором погибли пять человек.
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