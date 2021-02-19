В Акмолинской области ураганный ветер снес крышу Дома культуры

Кокшетау. 18 февраля. Kazakhstan Today - В Жаксынском районе Акмолинской области сильный ураганный ветер снес кровлю районного Дома культуры, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДЧС региона, 18 февраля, в 13.48, с Дома культуры села Жаксы Жаксынского района из-за бурана и сильного ветра с порывами до 23-25 метров в секунду была полностью сорвана кровля из металлочерепицы.

При этом частично была снесена отделочная плитка и вывеска, повреждено ограждение здания протяженностью приблизительно 20 метров и сломаны деревья. Здание было построено в 1968 году. Общая площадь кровли приблизительно около 1000 квадратных метров. Капитальный ремонт кровли проведен в 2014 году.

Жертв и пострадавших от падения кровли нет.

Ранее сообщалось, что в Акмолинской области закрыты дороги по всем направлениям.

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