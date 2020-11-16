В Актау произошел обвал камней на Скальной тропе

Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Актау камеры наблюдения засняли момент обвала каменной породы на Скальной тропе, передает Kazakhstan Today.
Как сообщает "Лада", обрушение камней случилось на Скальной тропе 14 ноября.
В акимате Актау сообщили, что Скальная тропа не принята на баланс города.
Объект находится на балансе ТОО "МангистауКурылысИнвест". Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта", - сообщили в ведомстве.
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