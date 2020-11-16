В Актау произошел обвал камней на Скальной тропе

Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Актау камеры наблюдения засняли момент обвала каменной породы на Скальной тропе, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Лада ", обрушение камней случилось на Скальной тропе 14 ноября.

В акимате Актау сообщили, что Скальная тропа не принята на баланс города.

Объект находится на балансе ТОО "МангистауКурылысИнвест". Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта", - сообщили в ведомстве.

2 ноября в Павлодарской области мужчина выжил после того, как его завалило грунтом.

30 сентября в селе Алтын-Дала Костанайской области 16-летнего подростка, который работал разнорабочим на месте прокладки водопроводных труб, насмерть завалило грунтом.

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