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В Актау произошел обвал камней на Скальной тропе

15.11.2020 10504
В Актау произошел обвал камней на Скальной тропе
Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - В Актау камеры наблюдения засняли момент обвала каменной породы на Скальной тропе, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает "Лада", обрушение камней случилось на Скальной тропе 14 ноября.
 
В акимате Актау сообщили, что Скальная тропа не принята на баланс города.
 

Объект находится на балансе ТОО "МангистауКурылысИнвест". Направлено письмо о восстановлении разрушенного участка, а также о принятии мер по временному закрытию объекта до проведения соответствующих технических экспертиз и получения заключений о дальнейшей эксплуатации объекта", - сообщили в ведомстве.

 
 
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