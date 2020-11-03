В Павлодарской области мужчина выжил после того, как его завалило грунтом

Павлодар. 2 ноября. Kazakhstan Today - На территории частного домовладения по улице Тауелсиздик в селе Шарбакты при проведении земельных работ произошел обвал грунта, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Pavlodarnews.kz , в результате мужчина 1961 года рождения был засыпан землей в яме. Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ вызволили его и передали медикам.

Сельчанина доставили в отделение хирургии районной больницы с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и шейного отдела позвоночника, а также общим переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Мужчину осмотрел хирург. Пациент написал расписку о том, что не будет лечиться в условиях стационара. Сейчас находится на амбулаторном лечении", - рассказали в облздраве.

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