В Павлодарской области мужчина выжил после того, как его завалило грунтом

Как сообщает Pavlodarnews.kz, в результате мужчина 1961 года рождения был засыпан землей в яме. Сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ вызволили его и передали медикам.
Сельчанина доставили в отделение хирургии районной больницы с сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и шейного отдела позвоночника, а также общим переохлаждением. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Мужчину осмотрел хирург. Пациент написал расписку о том, что не будет лечиться в условиях стационара. Сейчас находится на амбулаторном лечении", - рассказали в облздраве.
18 октября на руднике в "Казахалтын" погиб рабочий. При проведении производственных работ произошел обвал горной породы, в результате которого погиб крепильщик предприятия, 1987 года рождения.
30 сентября в Костанайской области подростка насмерть завалило грунтом.
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