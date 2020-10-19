На руднике в "Казахалтын" погиб рабочий

Кокшетау. 18 октября. Kazakhstan Today - На руднике "Бестобе", который принадлежит АО ГМК "Казахалтын", в шахте Новая близ Степногорска погиб рабочий, передает Kazakhstan Today.

Инцидент произошел днем 17 октября. При проведении производственных работ произошел обвал горной породы, в результате которого погиб крепильщик предприятия, 1987 года рождения. Об этом говорится в сообщении ДЧС Акмолинской области.

Обрушение произошло в 12.30. На месте работал отряд спасателей при АО ГМК "Казахалтын". Они передали пострадавшего медицинским работникам. Мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался в Степногорской городской больнице.

Рудник работает в штатном режиме. Причины ЧП выясняются", - заявил глава ДЧС Степногорска Еркебулан Есенжолов.

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