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В Актобе лжетеррорист опять "заминировал" школу

06.09.2021 5941
В Актобе лжетеррорист опять "заминировал" школу
Фото: Polisia.kz
АКТОБЕ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Актобе неизвестный снова сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе-гимназии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сегодня на электронную почту ОДО ДП Актюбинской области поступило сообщение о том, что в здании школы-гимназии КазГЮУ по улице Тургенева, 75 заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания на наличие взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает Polisia.kz
 
Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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