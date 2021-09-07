В Актобе лжетеррорист опять "заминировал" школу

Фото: Polisia.kz

АКТОБЕ. 6 СЕНТЯБРЯ - В Актобе неизвестный снова сообщил о заложенном взрывном устройстве в школе-гимназии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня на электронную почту ОДО ДП Актюбинской области поступило сообщение о том, что в здании школы-гимназии КазГЮУ по улице Тургенева, 75 заложено взрывное устройство. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка здания на наличие взрывных устройств. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает Polisia.kz

Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.





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