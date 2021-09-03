В Актобе неизвестный снова сообщил о заложенных взрывных устройствах в школах

АКТОБЕ. 2 СЕНТЯБРЯ - Лжетеррорист снова "заминировал" 5 школ в Актобе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
2 сентября, около 07.20, на электронные адреса СШ №1, 2, 21, 22 и 56 города Актобе поступили сообщения о том, что в их зданиях заложены бомбы. На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов, организована проверка зданий на наличие взрывных устройств. В учебных заведениях учащихся не было. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
Департаментом полиции проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
Напомним, что 1 сентября подобные сообщения поступили на электронные адреса шести учебных заведений города Актобе, где взрывных устройств не обнаружено.
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