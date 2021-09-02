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В Актобе лжетеррорист "заминировал" 6 школ

01.09.2021 5320
АКТОБЕ. 1 СЕНТЯБРЯ - В Актобе лжетеррорист "заминировал" 6 школ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
1 сентября, около 08.30 на электронный адрес СШ №2 поступило сообщение о том, что в шести школах (средние школы №1, 2, 21, 22, 51 и 56) города Актобе заложены бомбы, сообщает Polisia.kz
 
На место незамедлительно выехали все экстренные службы и группа саперов. Также была организована эвакуация учащихся, преподавательского состава и техперсонала школ. 
 

Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимных сообщений. По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - сообщили в полиции. 

 
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

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