В Павлодаре неизвестные "заминировали" 10 школ и колледж

ПАВЛОДАР. 31 МАЯ - 31 мая, в 17.08, в полицию Павлодара поступило сообщение о заложенных взрывных устройствах в 10 школах и одном колледже, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Письма о минировании пришли на электронные адреса учебных заведений, сообщает Pavlodarnews.kz

Из зданий эвакуировали людей. Прилегающая территория оцеплена. На месте работают следственно-оперативные группы", - сообщил начальник департамента полиции Нурлан Масимов.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК Республики Казахстан.

24 мая неизвестные " заминировали " несколько столичных школ. В этот же день в Жамбылской области пенсионерка угрожала взорвать больницу, если ее не свяжут с главврачом.

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