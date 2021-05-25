В Жамбылской области пенсионерка угрожала взорвать больницу, если ее не свяжут с главврачом

ТАРАЗ. 24 МАЯ - 24 мая в 10.43 на пульт 102 из Городской многопрофильной больницы поступило сообщение о том, что неизвестная женщина потребовала связать ее по телефону с главным врачом, в случае отказа пригрозила "взорвать бомбой больницу", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, ДЧС и другие специальные службы оцепили больницу по периметру, вывели из здания всех сотрудников и пациентов, сообщает пресс-служба департамента полиции Жамбылской области.

В ходе осмотра места происшествия с участием служебных собак и саперов, в здании больницы какие-либо подозрительные предметы и устройства не обнаружены.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Полицейские установили личность звонившей женщины, ею оказалась 66-летняя жительница одного из районов области. Пенсионерка выразила недовольство по поводу лечения словами "ожидайте бомбу".

В настоящее время проводится расследование.

Ранее стало известно, что неизвестные " заминировали " несколько школ в Нур-Султане.

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