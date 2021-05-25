Неизвестные "заминировали" несколько столичных школ

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ -24 мая в полицию на канал 102 поступило несколько вызовов о том, что на электронные почтовые адреса школ неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время со школьных территорий завершена эвакуация людей. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.

По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.

Полицейские просят граждан не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения.

22 мая в Павлодаре мужчина " заминировал " магазин. 11 мая жителя Степногорска задержали за ложное сообщение об угрозах взрыва.

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