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Неизвестные "заминировали" несколько столичных школ

24.05.2021 5401
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ -24 мая в полицию на канал 102 поступило несколько вызовов о том, что на электронные почтовые адреса школ неизвестные прислали письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В настоящее время со школьных территорий завершена эвакуация людей. Взрывных устройств не обнаружено, сообщает пресс-служба департамента полиции Нур-Султана.
 
По данному факту начато досудебное расследование. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.
 
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает, что заведомо ложное сообщение о заложенном взрывном устройстве влечет уголовную ответственность.
 
Полицейские просят граждан не создавать панику и не рассылать в мессенджерах фейковые сообщения.
 
22 мая в Павлодаре мужчина "заминировал" магазин. 11 мая жителя Степногорска задержали за ложное сообщение об угрозах взрыва.
 

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