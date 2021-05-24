В Павлодаре мужчина "заминировал" магазин

ПАВЛОДАР. 23 МАЯ - 22 мая, около 17.00, в полицию города поступило сообщение о двух заложенных бомбах. На место вызова выехала следственно-оперативная группа, пожарный расчет и скорая помощь. Были эвакуированы все посетители и техперсонал, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Саперы осмотрели здание, посторонних предметов не обнаружили. Подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма установили, им оказался мужчина 1988 года рождения. Ведется досудебное расследование по статье 273 Уголовного кодекса РК. Виновному по этой статье грозит крупный штраф, исправительные работы, ограничение либо лишение свободы, сообщает Павлодар-онлайн

11 мая жителя Степногорска задержали за ложное сообщение об угрозах взрыва.

23 апреля в Алматы из-за сообщения о заложенном взрывном устройстве эвакуировали всех людей из ресторана по проспекту аль-Фараби.

В начале апреля житель Караганды второй раз за четыре месяца " заминировал " больницу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства