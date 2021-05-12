Лжетеррорист "заминировал" остановку в Степногорске

СТЕПНОГОРСК. 11 МАЯ - Жителя Степногорска задержали за ложное сообщение об угрозах взрыва, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, 10 мая в дежурную часть управления полиции Степногорска поступило телефонное сообщение.

Звонок поступил с сотового номера, мужчина сообщил, что в 5-м микрорайоне заминирована остановка. При обследовании сотрудниками полиции взрывное устройство не было обнаружено. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили 29-летнего местного жителя, который в 2019 году уже привлекался за аналогичное преступление. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются", - прокомментировали в ведомстве.

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