Житель Караганды второй раз за четыре месяца "заминировал" больницу

КАРАГАНДА. 7 АПРЕЛЯ - В управление полиции Караганды с терминала экстренной службы "Перспектива" поступил анонимный сигнал о заложенном в здании областной детской клинической больницы взрывном устройстве, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские сразу же прибыли на место и провели тщательное обследование здания. Однако взрывное устройство на прилегающей территории не обнаружено не было.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 29-летнего карагандинца. Сейчас мужчина арестован. Стоить отметить, что злоумышленник в январе уже "минировал" больницу областного центра, тогда из медицинского учреждения было эвакуировано 300 человек. В этот раз обошлось без вывоза людей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Ведется расследование. Данная статья предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Это далеко не первый подобный случай за последнее время. 6 апреля житель Актюбинской области " заминировал " вокзал и магазин. 25 марта в Актау пьяная женщина " заминировала " торговый центр. 15 марта третьеклассник " заминировал " пожарную часть в Кызылорде.

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