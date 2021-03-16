Третьеклассник "заминировал" пожарную часть в Кызылорде

Кызылорда. 15 марта. Kazakhstan Today - Ученик третьего класса позвонил в пожарную часть и заявил о заложенной бомбе, передает Kazakhstan Today.

Подробности в ходе онлайн-брифинга рассказал глава Кызылординского областного управления по мобилизационной подготовке Медет Усаин, пишет Sputnik . По его словам, в пожарную часть №3 Аральского района Кызылорды поступил звонок от неизвестного.

У вас в здании бомба, вот теперь и тушите пожар", - заявил аноним.

Поскольку по голосу было слышно, что звонит несовершеннолетний, сотрудники пожарной части заподозрили, что это розыгрыш. Дело передали правоохранительным органам.

Сотрудники полиции выяснили, что звонил с ложной информацией житель Аральска - ребенок 2012 года рождения. Поскольку сам он на момент совершения уголовного преступления не достиг возраста ответственности, то наказание понесут родители.

Полиция начала досудебное расследование по уголовному делу о телефонном терроризме. Для совершеннолетних за данную статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

В данном случае меру наказания для родителей определять будет суд.

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