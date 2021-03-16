Система Orphus

Третьеклассник "заминировал" пожарную часть в Кызылорде

15.03.2021 6022
Кызылорда. 15 марта. Kazakhstan Today - Ученик третьего класса позвонил в пожарную часть и заявил о заложенной бомбе, передает Kazakhstan Today.
 
Подробности в ходе онлайн-брифинга рассказал глава Кызылординского областного управления по мобилизационной подготовке Медет Усаин, пишет Sputnik. По его словам, в пожарную часть №3 Аральского района Кызылорды поступил звонок от неизвестного.
 

У вас в здании бомба, вот теперь и тушите пожар", - заявил аноним.

 
Поскольку по голосу было слышно, что звонит несовершеннолетний, сотрудники пожарной части заподозрили, что это розыгрыш. Дело передали правоохранительным органам.
 
Сотрудники полиции выяснили, что звонил с ложной информацией житель Аральска - ребенок 2012 года рождения. Поскольку сам он на момент совершения уголовного преступления не достиг возраста ответственности, то наказание понесут родители.
 
Полиция начала досудебное расследование по уголовному делу о телефонном терроризме. Для совершеннолетних за данную статью предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.
 
В данном случае меру наказания для родителей определять будет суд.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая