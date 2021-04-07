Житель Актюбинской области "заминировал" вокзал и магазин

АКТОБЕ. 6 АПРЕЛЯ - 6 апреля в 03.24 на пульт оператора 102 поступил звонок с номера сотового телефона. Звонивший мужчина сообщил, что в Мугалжарском районе, в поселке Аккемир, на железнодорожном вокзале заложена бомба, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", спустя несколько минут позвонил тот же человек и сообщил, что в одном из магазинов в поселке Жилянка тоже заложено взрывное устройство.

На места, указанные звонившим, незамедлительно выехали оперативные службы. Саперы спецподразделения провели обследования объектов, взрывчатых предметов не обнаружено, также проведено обследование здания станции Аккемир Мугалжарского района, взрывчатых предметов так же не обнаружено.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и доставлен в состоянии алкогольного опьянения ранее судимый 31-летний уроженец Мугалжарского района. В качестве вещественного доказательства изъят сотовый телефон. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

По факту полицейские начали досудебное расследование по статье 273 УК РК (Заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере до 5000 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Ранее из здания аэропорта Актау эвакуировали 400 человек из-за выброшенного пассажиром рюкзака.

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