Из здания аэропорта Актау эвакуировали 400 человек из-за выброшенного пассажиром рюкзака

АКТАУ. 6 АПРЕЛЯ - Выброшенный одним из пассажиров рюкзак с вещами стал причиной эвакуации 400 человек из здания аэропорта Актау, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте, 5 апреля, в 21.00, при обходе территории полицейским патрульно-постовой службы в аэропорту Актау на привокзальной площади возле мусорного контейнера была обнаружена бесхозная сумка. Из-за нее личный состав линейного отдела полиции в аэропорту Актау оцепил прилегающую территорию аэропорта и оповестил службы оперативного реагирования.

Из здания аэропорта было эвакуировано около 400 человек. После осмотра рюкзака саперами никаких опасных и запрещенных предметов и веществ не обнаружено. Полицией был установлен владелец рюкзака, им оказался 21-летний пассажир рейса сообщением Актау - Шымкент. При опросе он пояснил, что после регистрации на свой рейс его багаж превысил лимит положенного веса для пассажиров. Поскольку у него не оказалось средств для оплаты перевеса ручной клади, рабочую одежду он сложил в один рюкзак и выкинул его в мусорный контейнер", - рассказали порталу " Лада " в пресс-службе департамента полиции.

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