В Актобе подросток скончался в школе

Фото: МЧС РК

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Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшие сутки спасателями Министерства по чрезвычайным ситуациям спасено более 140 человек, из них 13 детей. На аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы совершено 78 выездов, сообщили в МЧС Казахстана.





В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель, усиление ветра, плохая видимость, выпадение осадков, гололед) вводилось ограничение движения на автодорогах республиканского и областного значения для всех видов автотранспорта.





В селе Калбатау Жарминского района области Абай из-за ограничения движения на автодорогах области из пассажирского автобуса сообщением Семей - Талдыкорган силами ДЧС сопровождены и размещены в пункте обогрева соседнего села Жанаозен 22 человека, из них 1 ребенок. В медицинской помощи не нуждались. В 27 километрах от поселка Калыбай Иргизского района Актюбинской области на 1104-м км автодороги Самара - Шымкент силами ДЧС и местных исполнительных органов из технически неисправного пассажирского автобуса сообщением Москва - Душанбе эвакуированы в пункт обогрева поселка Иргиз 62 человека, из них 8 детей. Все граждане Таджикистана. В медицинской помощи не нуждались", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Кроме того, в Байзакском районе Жамбылской области на автодороге Алматы - Ташкент - Термез из двух технически неисправных пассажирских автобусов эвакуированы в ближайшее придорожное кафе 53 человека, из них 3 детей. Все граждане Узбекистана.





Также проводились поиски троих пастухов в Туркестанской, Актюбинской и Алматинской областях, которые были благополучно найдены, один доставлен в больницу.





Несмотря на предупреждение, граждане продолжают игнорировать погодные условия и рекомендации спасателей. МЧС настоятельно рекомендует не выезжать в дальние поездки в период штормовых предупреждений. Также рекомендуем населению, проживающему в сельской местности, при ухудшении метеоусловий воздержаться от пеших путешествий на далекие расстояния", - призвали спасатели.



