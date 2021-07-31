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В Актобе пьяные родители забыли про младенца

30.07.2021 5293
АКТОБЕ. 30 ИЮЛЯ - Ночью 30 июля неравнодушные соседи сообщили в полицию, что по адресу: улица Макаренко, дом 9 громко плачет младенец, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Прибывшие на место полицейские выяснили, что в квартире плакал двухмесячный ребенок, а рядом лежали пьяные мать и отец. Также выяснилось, что 32-летняя мать ребенка состоит на учете в полиции, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
 
Полицейские переодели младенца в сухую одежду, накормили молочной смесью, отвезли в отдел полиции и вызвали скорую. Сейчас ребенок находится в доме малютки.
 
Родителей поставили на учет. Решается вопрос о лишении их родительских прав.
 

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