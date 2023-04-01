31.03.2023, 10:12 54876
В Актобе сильный ветер повалил фонарные столбы
Фото: Astanatv.kz
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Актобе. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Конструкции с декоративной иллюминацией были установлены вдоль трассы, но не выдержали порывов ветра в Актобе. Непогода в городе разыгралась накануне вечером. Скорость ветра достигала 20 метров в секунду.
Очевидцы сняли видео, на котором столбы сначала сильно раскачивались, а потом рухнули прямо на проезжую часть, некоторые из них даже снесло на обочину. Сейчас конструкции уложили на разделительную полосу, сообщает Astana TV.
В городском отделе ЖКХ подсчитали, стихии не выдержали 16 фонарей из 65. К слову, конструкции установили только в прошлом году.
Был сильный ветер, кроме того, после зимы земля дала осадку, грунт местами размок, и опоры ослабли. Все конструкции находятся на гарантии у подрядчика, поэтому он будет устанавливать их сам", - отметил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Актобе.
По данным РГП "Казгидромет", 31 марта на западе севере, днем в центре Актюбинской области и в городе Актобе ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду.
Ранее сообщалось, что в Актобе продолжаются противопаводковые мероприятия, с дачных участков эвакуировали более ста человек.
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01.04.2023, 17:28 4326
Пять человек погибли в результате лобового столкновения автомобилей на трассе в Алматинской области
Фото: кадр из видео Polisia.kz
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пять человек погибли в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе в Алматинской области.
1 апреля около 08.00 водитель авто Audi 100, 43-летний житель Уйгурского района, на 196 км автодороги Алматы - Кокпек - Коктал, выехав на встречную полосу, допустил лобовое столкновение с Audi С4 под управлением гражданина Б, 1964 года рождения", - сообщает Polisia.kz.
В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами доставлены в центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР УП Енбекшиказахского района по части 4 статьи 345 УК РК. Проводятся следственные действия с назначением необходимых экспертных исследований.
Кроме того, по данным полиции, сегодня около 12.45 в результате ДТП в Павлодаре погиб один человек. Сообщается, что водитель автомашины Аudi на улице Малая объездная не уступил дорогу ТС и совершил столкновение с автомашиной Man с прицепом Hennigdorf. В результате ДТП пассажир Аudi скончался на месте.
По факту проводится проверка. Обстоятельства и причины совершения происшествия будут установлены в ходе проверки.
01.04.2023, 12:52 14656
В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной
Погиб один человек
Фото: Instagram/koksu_akimdigi
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Талдыкорган. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Коксуском районе Жетысуской области произошел взрыв котельной, погиб один человек. Об этом сообщили в акимате района.
1 апреля текущего года в 08.52 в селе Казахстан Коксуского района произошел взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. При несчастном случае погиб один рабочий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в настоящий момент угрозы нет. Причина взрыва устанавливается.
01.04.2023, 11:32 17426
Подросток покончил с собой в Алматинской области
Полиция проводит расследование
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток покончил с собой в селе Турар Алматинской области. По данному факту проводится расследование.
Шестнадцатилетний школьник пришел домой с учебы. Пообедав, отправился спать, рассказывает его бабушка. Спустя 2 часа родственница зашла в сарай и обнаружила внука повешенным. Мальчик уже был мертв. Сейчас по факту суицида полицейские проводят досудебное расследование. Причины поступка выясняют полицейские, сообщает AstanaTV.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 105, часть 1, УК РК. В настоящее время проводятся следственные мероприятия и назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в департаменте полиции региона.
01.04.2023, 09:27 21611
В столичном ТРЦ сорвался эскалатор, пострадал мужчина
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из торгово-развлекательных центров Астаны произошел резкий спуск эскалатора. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
По данным МЧС, происшествие случилось ночью 31 марта, в 23.52 в ТРЦ "Сарыарка".
Предварительно из-за резкого спуска эскалатора с 3-го на 2-й этаж получил ушиб голеностопного сустава мужчина 1992 года рождения, который после осмотра службой "103" отпущен домой. Информация по обращению за медицинской помощью других посетителей ТРЦ не поступала", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что посетители выходили из кинотеатра, расположенного в ТРЦ, после вечернего сеанса. Торговые павильоны и бутики работают до 22.00.
На место происшествия выезжали 9 сотрудников ДЧС Астаны и 2 единицы техники.
31.03.2023, 20:39 38386
В Усть-Каменогорске пожарные спасли пожилую женщину
Фото: МЧС РК
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Усть-Каменогорск. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 31 марта, в Усть-Каменогорске произошел пожар в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба МЧС РК.
Горела квартира на третьем этаже. На место происшествия прибыли сотрудники ДЧС ВКО.
В горящей квартире никого не было. Звеном газодымозащитной службы при проведении разведки в подъезде была обнаружена пожилая женщина. Одновременно из квартир эвакуированы 10 человек.
29 марта в Экибастузе прохожий спас из пожара женщину и 9-месячного ребенка.
31.03.2023, 14:41 48511
Пчелы массово гибнут на пасеках в Туркестанской области
Фото: midwestfarmreport.com
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Туркестан. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Пчеловоды города Шардара Туркестанской области жалуются на массовую гибель пчел из-за противоклещевой обработки и понесенные в связи с этим убытки.
По словам пасечников, санитарные службы города не предупредили их заранее, что в городе проведут обработку от клещей, и теперь из-за акарицидных средств массово гибнут медоносные пчелы, сообщает "31 канал".
Препараты, которые использовались для обработки против клещей, уничтожили вообще всех насекомых, утверждают пчеловоды.
В улей могли попасть пчелы, вылетевшие из продезинфицированной зоны. Яд распространяется по всему гнезду. После этого столько насекомых погибло. Это не первый случай. В период с 2018 по 2020 год мы потеряли очень много пчел из-за обработки против клещей, о которой нас не предупредили", - говорит пчеловод Игорь Бовкун.
Всего от последствий дезинфекции пострадали около двадцати пчеловодов Шардары. Свои потери они оценивают в 9 млн тенге. По словам фермеров, доход от осеннего урожая должен был составить 100 млн тенге.
На восполнение численности пчел уйдет несколько лет. Они были главными защитниками ульев. Теперь мы опасаемся, что болезни, передаваемые другими насекомыми, увеличатся. Это дорого нам стоило", - рассказал пчеловод Дмитрий Трегубов.
Пчеловоды обвиняют в безответственности акимат и санитарное ведомство. Объявление о дезинфекции разместили в местной газете только 27 марта, причем сам выпуск газеты запланирован на 31 марта. Пасечники возмущены. Санитарное ведомство в ответ уверяет, что предупредило жителей заранее.
Местные исполнительные органы были уведомлены заранее. Направили письменные сообщения. В акимат поселка, потом специально в социальных сетях распространили", - заявил заместитель руководителя ДСЭК Туркестанской области Бактыораз Елемесов.
Обработку проводили представители областного дезинфекционного центра. Эту работу они проделали совместно с ветеринарами. Но у каждого из них своя территория.
Мы сделали обработку двухпроцентным препаратом фипрона на расстоянии 50 метров от населенного пункта", - утверждает заместитель директора филиала дезинфекционного центра по Туркестанской области.
Пчеловоды отправили погибших насекомых на специальную экспертизу и заявили, что будут добиваться возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что в ВКО пожарные спасли от огня более миллиона пчел.
Стоит отметить, что в Казахстане безответственное отношение к живой природе приводит к катастрофическим последствиям.
Что касается развития пчеловодства и охраны пчел, эта проблема является актуальной во всем мире на протяжении уже ряда лет. Дело в том, что из-за интенсивного развития сельского хозяйства и активного использования пестицидов, ядохимикатов популяция пчел значительно сократилась, и при развитии самого неблагоприятного сценария ученые не исключают вероятности их полного исчезновения. Между тем пчелы играют важнейшую роль в природном взаимодействии и балансе. Продукция пчеловодства - лишь малая часть того, что дают миру эти насекомые. Являясь одним из главных опылителей, пчелы помогают растениям приносить плоды и размножаться. А исчезновение этих трудолюбивых насекомых приведет сначала к гибели энтомофильных (опыляемых насекомыми) культур, а исчезновение растений - к вымиранию животных.
Как отмечает портал selodaferma.ru, исчезновение медоносных насекомых приведет к ухудшению глобальной продовольственной безопасности во всем мире. Произойдет исчезновение с Земли более 20 тысяч видов цветущих растений, что подорвет основы земных экосистем. А через 4 года после полного исчезновения этого полезного насекомого, по подсчетам ученых, человечество погибнет от голода и недостатка кислорода.
Энтомофильные культуры дают людям 35% всей мировой сельскохозяйственной продукции. Благодаря опылительной работе медоносных пчел повышается урожайность многих культур: гречки и подсолнуха - на 50%; арбузов, дынь и тыквы - на 100%; а плодовых деревьев и кустарников - в 10 раз. И это далеко не полный перечень того, какую пользу приносят пчелы. Это значит, что тысячи тонн овощей, фруктов и семян люди получают благодаря пчелам. От опыления пчелами улучшается также качество семян, увеличивается размер, сочность и вкусовые качества плодов. Польза, которую приносят пчелы при опылении сельскохозяйственных культур, в 10-15 раз превышает прямые доходы от пчеловодства.
30.03.2023, 17:18 80816
Двое задержанных в Корее казахстанцев находятся под стражей
Одного из них депортируют в Казахстан, второму грозит лишение свободы сроком до 15 лет
Фото: Otyrar
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Сеул. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Двое казахстанцев, сбежавшие из аэропорта в Южной Корее, заключены под стражу.
Одного из них при поддержке фонда Korea Komek депортируют домой, сообщает Otyrar.
Второй казахстанец за попытку скрыться проведет в тюрьме ближайшие 3 месяца. По законам Южной Кореи прокурор может запросить до 15 лет лишения свободы, но будет учтен тот факт, что он добровольно сдался", - сообщает телеканал.
Награда в 10 миллионов тенге, обещанная за помощь в поимке беглого казахстанца в Корее, не достанется никому.
Напомним, минувшей ночью 18-летний соотечественник, сбежавший из аэропорта Инчхона, откуда его должны были депортировать, добровольно сдался полиции. В бегах молодой человек находился несколько суток.
Инцидент произошел 28 марта. Двое депортированных уроженцев Туркестана 21 и 18 лет, ожидая рейс для депортации, перелезли через забор возле взлетно-посадочной полосы аэропорта Инчхон и убежали. Одного из них задержали сразу. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и был широко освещен в местных СМИ.
По словам официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, посольство Казахстана держит на особом контроле данный вопрос и окажет всю необходимую консультативно-правовую помощь соотечественникам.
30.03.2023, 16:20 79171
Второклассника изнасиловали в школе Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Конаев. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Второклассника изнасиловали два ученика пятого класса в школе поселка Касымбек Алматинской области. О вопиющем случае рассказала в Instagram правозащитница Дина Тансари.
По ее словам, к ней обратились жители поселка. В своем обращении они рассказали, что неделю тому назад в школе Касымбека произошло страшное ЧП.
Двое пятиклассников изнасиловали малыша из второго класса начальной школы. Причем один из малолетних насильников утверждает, что с ним проделывал то же самое ученик 8 класса. Это страшное происшествие замалчивается", - написали жители.
По их словам, администрация школы всеми силами и средствами пытается спустить ситуацию на тормозах.
Если меры не будут приняты, мы поднимем всю общественность Казахстана, для этого есть много инструментов", - написали общественники.
Ситуацию прокомментировали в полиции.
23 марта текущего года в ОП Жамбылского района обратилась с заявлением жительница села Касымбек, которая сообщила, что в этот же день в 16.00 часов в отношении ее несовершеннолетнего сына, 2015 года рождения, были совершены насильственные действия сексуального характера. По словам заявительницы, двое подростков - 2011 и 2008 годов рождения, находясь на окраине села, надругались над мальчиком намного младше их возрастом", - сообщает Polisia.kz.
В настоящее время проводится расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы.
По данному факту в отношении отца одного из участников, основного фигуранта происшествия - несовершеннолетнего подростка, 2011 г.р., возбуждено административное производство по статье 127 КоАП РК "Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних детей", - сообщили в ОП Жамбылской области.
Кроме того, 27 марта соответствующие материалы направлены в уполномоченный орган для рассмотрения вопроса об определении этого же подростка в специализированную школу.
Иная информация не подлежит разглашению.
В минувшем году правозащитница рассказала о случае растления ребенка в Кызылординской области. Школьники 12-14 лет на протяжении года подвергали сексуальному насилию 8-летнего мальчика.
Ранее стало известно об изнасиловании первоклассника в частной школе Алматы. Трое семиклассников забирали мальчика с уроков и насиловали в туалете. Возбуждено уголовное дело.
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