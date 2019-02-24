Система Orphus

В Актюбинской области драка школьников закончилась гибелью 10-классника

28.01.2019, 13:31 70574
В Актюбинской области драка школьников закончилась гибелью 10-классника
Актобе. 28 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области драка школьников закончилась гибелью 10-классника, передает Kazakhstan Today.
 
По информации газеты "Диапазон", драка произошла 26 января на катке, который открыли на озере Шалкар.
 
"Там была стычка между группами детей из района Маяк и Рабочего городка Шалкара. Драка была вечером, около 7 часов. Ученик 10 класса нашей школы ударил ножом в ногу ученика школы №40 и попал в артерию. Подросток скончался в реанимации райбольницы. По нашим данным, это была самооборона. Наш 10-классник, которого задержали и подозревают в случившемся, учился нормально, занимался футболом, баскетболом. Из наших учеников в полицию вместе с нами вызывали еще троих, но они идут как свидетели, их отпустили. Что было причиной конфликта неизвестно, но драки между молодежью разных районов в Шалкаре были всегда. Наши дети из Рабочего городка, погибший из школы имени Ургенишбаева, это район Маяк", - рассказала и.о. директора школы №6 Алия Оспанова.
 
В воскресенье в школе провели беседу с родителями учеников 8-10 классов.
 

Все встревожены. Спрашивают, почему в местах отдыха нет полицейского патруля. В Шалкаре в соцсети опубликовали обращение родителей нашей школы, они просят организовать дежурства сотрудников полиции и медработников в местах массового отдыха. "Ждать, кто следующий?" - спрашивают они. Недавно ученик 11 класса нашей школы упал на катке, второй мальчик ехал, его коньком упавшему отрезало ухо. Оказать первую помощь было некому", - сообщила представитель школы.

 
Как сообщил главврач Шалкарского ЦРБ Аскар Еспагамбетов, потерпевшего ученика в больницу доставили неизвестные лица. Он был в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Поступил с колото-резаным ранением, повреждением внутренних органов.
 

Когда привезли, мальчик уже уходил, спасти его не успели. Возможно, он пролежал, его не сразу доставили", - сказал врач.

 
По информации издания, погибший занимался боксом, учился в школе спортивного мастерства в Актобе, но потом вернулся в Шалкар, продолжал учиться в своей школе.
 
Напомним, МВД Казахстана приняло решение экстренно созвать комиссию по делам несовершеннолетних. Данная мера последовала после ряда случаев проявления жестокости среди школьников. Ранее в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых было запечатлено издевательство старшеклассников над младшеклассниками.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров