Актобе. 28 января. Kazakhstan Today - В Актюбинской области драка школьников закончилась гибелью 10-классника, передает Kazakhstan Today.

По информации газеты "Диапазон" , драка произошла 26 января на катке, который открыли на озере Шалкар.

"Там была стычка между группами детей из района Маяк и Рабочего городка Шалкара. Драка была вечером, около 7 часов. Ученик 10 класса нашей школы ударил ножом в ногу ученика школы №40 и попал в артерию. Подросток скончался в реанимации райбольницы. По нашим данным, это была самооборона. Наш 10-классник, которого задержали и подозревают в случившемся, учился нормально, занимался футболом, баскетболом. Из наших учеников в полицию вместе с нами вызывали еще троих, но они идут как свидетели, их отпустили. Что было причиной конфликта неизвестно, но драки между молодежью разных районов в Шалкаре были всегда. Наши дети из Рабочего городка, погибший из школы имени Ургенишбаева, это район Маяк", - рассказала и.о. директора школы №6 Алия Оспанова.

В воскресенье в школе провели беседу с родителями учеников 8-10 классов.

Все встревожены. Спрашивают, почему в местах отдыха нет полицейского патруля. В Шалкаре в соцсети опубликовали обращение родителей нашей школы, они просят организовать дежурства сотрудников полиции и медработников в местах массового отдыха. "Ждать, кто следующий?" - спрашивают они. Недавно ученик 11 класса нашей школы упал на катке, второй мальчик ехал, его коньком упавшему отрезало ухо. Оказать первую помощь было некому", - сообщила представитель школы.

Как сообщил главврач Шалкарского ЦРБ Аскар Еспагамбетов, потерпевшего ученика в больницу доставили неизвестные лица. Он был в крайне тяжелом состоянии, без сознания. Поступил с колото-резаным ранением, повреждением внутренних органов.

Когда привезли, мальчик уже уходил, спасти его не успели. Возможно, он пролежал, его не сразу доставили", - сказал врач.

По информации издания, погибший занимался боксом, учился в школе спортивного мастерства в Актобе, но потом вернулся в Шалкар, продолжал учиться в своей школе.

Напомним, МВД Казахстана приняло решение экстренно созвать комиссию по делам несовершеннолетних . Данная мера последовала после ряда случаев проявления жестокости среди школьников. Ранее в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых было запечатлено издевательство старшеклассников над младшеклассниками.

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