Система Orphus

МВД Казахстана экстренно созывает комиссию по делам несовершеннолетних

28.01.2019, 12:28 24694
МВД Казахстана экстренно созывает комиссию по делам несовершеннолетних
Астана. 28 января. Kazakhstan Today - МВД Казахстана экстренно созывает комиссию по делам несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.
  
"Министерством внутренних дел для обсуждения возникшей ситуации в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях и выработки организационно-практических мер в Министерство образования и науки внесены предложения об экстренном созыве заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Казахстан", - сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.
 
Представитель МВД призвал родителей проводить профилактическую работу с детьми.

Призываем родителей, учителей учебных заведений в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних заранее информировать детей о достижении возраста уголовной ответственности, рассказывать им о последствиях необдуманных действий. Ведь всего один поступок, совершенный в школьные годы, может повлечь наказание и оставить пятно на биографии подростка на всю жизнь", - подчеркнул он.


Данная мера последовала после ряда случаев проявления жестокости среди школьников. Ранее в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых было запечатлено издевательство старшеклассников над младшеклассниками.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Читаемое

Новости партнеров