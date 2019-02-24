Астана. 28 января. Kazakhstan Today - МВД Казахстана экстренно созывает комиссию по делам несовершеннолетних, передает Kazakhstan Today.

"Министерством внутренних дел для обсуждения возникшей ситуации в Туркестанской, Кызылординской, Карагандинской и Актюбинской областях и выработки организационно-практических мер в Министерство образования и науки внесены предложения об экстренном созыве заседания Межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Казахстан", - сообщил директор Департамента внутренних и внешних коммуникаций МВД Республики Казахстан Алмас Садубаев.

Представитель МВД призвал родителей проводить профилактическую работу с детьми.





Призываем родителей, учителей учебных заведений в целях профилактики преступлений среди несовершеннолетних заранее информировать детей о достижении возраста уголовной ответственности, рассказывать им о последствиях необдуманных действий. Ведь всего один поступок, совершенный в школьные годы, может повлечь наказание и оставить пятно на биографии подростка на всю жизнь", - подчеркнул он.





Данная мера последовала после ряда случаев проявления жестокости среди школьников. Ранее в соцсетях были опубликованы видеоролики, на которых было запечатлено издевательство старшеклассников над младшеклассниками.

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