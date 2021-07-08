В Актюбинской области утонул 13-летний подросток

АКТОБЕ. 7 ИЮЛЯ - 4 июля в реке Орь в Хромтауском районе села Бугетсай утонул 13-летний мальчик, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В реке Орь в Хромтауском районе села Бугетсай утонул шестиклассник. Известно, что на водоеме он находился вместе с родителями. Тело извлекли местные жители.

В связи с наступлением жаркой погоды в целях недопущения гибели детей на водоемах в летний период обращаемся с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим вы предупредите несчастные случаи с детьми на воде, от этого зависит жизнь детей сегодня и завтра", - обратился начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

По информации Polisia.kz , с начала года на водоемах Актюбинской области утонуло четверо несовершеннолетних.

О несчастных случаях на воде также рассказали в управлении полиции Атырау. По информации ведомства, в городе с начала года утонули три человека.

28 мая, в 17.11, на реке Урал, в районе микрорайона Балыкшы, утонул 9-летний подросток. 15 июня, в 20.35, в микрорайоне Жумыскер утонул 32-летний местный житель. А 5 июля на набережной Урала, в районе Областной детской больницы, утонул 19-летний парень", - рассказали полицейские.





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