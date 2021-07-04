В Костанайской области утонул 15-летний подросток

КОСТАНАЙ. 3 ИЮЛЯ - 2 июля, в городе Тобыле утонул 15-летний подросток, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Несчастный случай произошел вчера, 2 июля, в городе Тобыле, на пляже рядом с мавзолеем Алтынсарина. По словам родственников, подросток 2006 года рождения не умел плавать. Он не рассчитал глубину и ушел на дно, пишет "Наша газета"

Согласно информации, мальчик находился под водой 40 минут, прежде чем его удалось обнаружить. После этого вызвали скорую помощь.

Вызов поступил в 20.58. В 21.05 медики прибыли на место происшествия. По прибытии бригада обнаружила на берегу реки тело ребенка. Дыхание и пульс отсутствовали, наблюдалось трупное окоченение. Реанимационные мероприятия не проводились ввиду явных признаков биологической смерти", - сообщила пресс-секретарь управления здравоохранения Ксения Жилкибаева.





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