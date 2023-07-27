В Актюбинской области утонули три девочки

Рассказать друзьям

Актобе. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Айтекебийском районе утонули несовершеннолетние девочки, - В Айтекебийском районе утонули несовершеннолетние девочки, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области.





21 июля в 16.45 на пульт службы спасения поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетние детей утонули в запрещенном для купания месте на реке Иргиз в трех километрах от села Аралтогай.





Очевидцы извлекли из воды тела девочек 2007 и 2011 годов рождения.





Оперативно-спасательным отрядом в 21.32 извлекли тело еще одной девочки 2013 года рождения с глубины 6 метров на рассмотрение 10 метров от берега.





По предварительной информации, две девочки - жительницы района Айтеке би, а третья - приезжая из Иргизского района.





Во время купания мать девочки была рядом", - отметили в ведомстве.