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В Алматы подтопило дорогу на проспекте Райымбека из-за разлива реки19.01.2017
Происшествия  19:25

Алматы. 19 января. Kazakhstan Today - В Алматы подтопило дорогу на проспекте Райымбека из-за разлива реки, сообщили в пресс-службе сасения города.

По информации ведомства, 18 января, в 23.15, в службу 109 поступило сообщение о разливе воды с реки Тастыбулак на дорожное полотно проспекта Райымбека. На ликвидацию последствий подтопления выехала тяжелая техника и спасатели Службы спасения, передает Kazakhstan Today.

На месте был проведен визуальный осмотр совместно с сотрудниками Наурызбайского акимата и ДЧС города.

"Из-за понижения температуры в русле реки образовались зажоры льда, которые препятствовали пропускной способности воды. При помощи спецтехники спасатели службы 109 произвели очистку русла реки от снега и льда. Уровень воды значительно снизился, и подтопление дорожного полотна было ликвидировано", - отметили в Службе спасения.

В пресс-службе уточнили, что работы были завершены сегодня в 04.30. От службы 109 в ликвидации последствий было задействовано 2 экскаватора, 3 самосвала, 1 фронтальный погрузчик, 1 мотопомпа, 2 экипажа спасателей и 14 человек личного состава.

Для исключения повторного подтопления на данном участке реки Тастыбулак утром спасатели и спецтехника продолжила работы по очитке, заключили в пресс-службе.
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