В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления
Фото: МО РК
Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 марта, в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.
По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.
Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводит углубление арычной системы выше подтопленных домов.
На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.
Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.
В 2024 году Казахстан столкнулся с самыми масштабными за период независимости страны паводками. Режим ЧС местного масштаба был объявлен в десяти регионах: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях.