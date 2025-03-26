В Алматинской области незаконное сужение русла реки стало причиной подтопления

Фото: МО РК

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Конаев. 25 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 25 марта, в результате обильных осадков река Котырбулак вышла из берегов, что привело к подтоплению семи дворовых территорий и медицинского центра в селе Бесагаш Талгарского района, сообщает пресс-служба ДЧС Алматинской области.





По предварительным данным, основной причиной подтопления стало незаконное сужение русла реки. Жители самовольно устанавливали ограждения и беседки непосредственно по руслу, что привело к снижению пропускной способности водного потока.





Для ликвидации последствий и предотвращения дальнейшего подтопления отдел по чрезвычайным ситуациям Талгарского района совместно с местными исполнительными органами проводит углубление арычной системы выше подтопленных домов.





На данный момент поток воды приостановлен, ведется работа по выявлению нарушителей и восстановлению естественной пропускной способности русла реки.





Напомним, в зоне высокого риска паводков находятся 3 области Казахстана: Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская и Абайская. Под контролем - восемь регионов, ведется постоянный обмен данными с Россией и Кыргызстаном.



