В Алматинской области перевозивший школьников автобус съехал в кювет из-за лошади

Талдыкорган. 28 сентября. Kazakhstan Today - На территории Жамбылского района Алматинской области, неподалеку от станции Копа, произошло ДТП с участием автобуса, перевозившего школьников, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, автобус, в котором находилось 47 учащихся школы-гимназии №134 из Алматы, двигаясь по проселочной дороге, объезжая внезапно выскочившую лошадь, съехал в кювет. Обошлось без опрокидывания автобуса, но в результате движения по бездорожью восемь школьников и учитель получили травмы и ушибы", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

Медицинским спецавтомобилем трассового медико-спасательного пункта КЧС МВД пятеро детей были доставлены в районную больницу села Узынагаш. Еще трое школьников и учитель доставлены в медицинское учреждение на автомашине фельдшерского пункта села Дегерес.

На месте происшествия оказывают помощь сотрудники патрульной полиции, ЧС и медицинские работники, говорится в сообщении.





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