Караганда. 29 августа. Kazakhstan Today - 10 человек пострадали в результате опрокидывания автобуса в Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

ДТП произошло вчера вечером вблизи поселка Гульшат на трассе Алматы - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, пишет NV.kz

На автодороге Алматы - Екатеринбург, в 70 километрах от города Балхаша, 61-летний водитель автобуса Setra, следуя в направлении города Караганды, при съезде на объездную проселочную дорогу, не справившись с рулевым управлением, допустил опрокидывание автобуса в кювет, сообщили предварительные данные в областном департаменте полиции.

В результате аварии травмы различной степени получили десять человек.

Вызов обслуживали бригады скорой помощи поселка Сарышаган, Балхаша и медицины катастроф. 9 человек получили различные ссадины и ушибы - после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение. Женщина 1988 года рождения с сотрясением головного мозга и травмой позвоночника доставлена в Центральную больницу Балхаша. Угрозы для жизни нет", - рассказали в областном управлении здравоохранения.

В настоящий момент сотрудники полиции назначили экспертизы и проводят расследование.

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