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Талдыкорган. 15 июля. Kazakhstan Today - Автобус с 47 пассажирами опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы, автобус следовал из Алматы на озеро Алаколь в село Коктуме Алматинской области. "Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на 462-м километре автотрассы Алматы - Усть-Каменогорск. В автобусе находилось 47 человек. Троим потребовалась медицинская помощь (двое мужчин и одна женщина доставлены в больницу города Сарканда). Остальные пассажиры продолжили свою поездку", - рассказали в полиции.

В связи с ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.

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