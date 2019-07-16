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Автобус с 47 пассажирами опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск

15.07.2019, 17:20 17956
Автобус с 47 пассажирами опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск
Фото: 24.kz
Талдыкорган. 15 июля. Kazakhstan Today - Автобус с 47 пассажирами опрокинулся на трассе Алматы - Усть-Каменогорск, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области, передает Kazakhstan Today. 
 
По данным пресс-службы, автобус следовал из Алматы на озеро Алаколь в село Коктуме Алматинской области. "Дорожно-транспортное происшествие было зарегистрировано на 462-м километре автотрассы Алматы - Усть-Каменогорск. В автобусе находилось 47 человек. Троим потребовалась медицинская помощь (двое мужчин и одна женщина доставлены в больницу города Сарканда). Остальные пассажиры продолжили свою поездку", - рассказали в полиции. 
 
В связи с ДТП начато досудебное расследование по части 2 статьи 345 УК РК.
 

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