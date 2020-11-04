В Алматинской области подросток обиделся на мать и ушел из дома

Талдыкорган. 3 ноября. Kazakhstan Today - Полицейские Ескельдинского района нашли и передали матери подростка, ушедшего из дома, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , 31 октября, около 19.30, в дежурную часть Ескельдинского РОП с заявлением о пропаже 12-летнего сына, имеющего порок в умственном развитии, обратилась мать, проживающая в поселке Карабулак. В ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что ребенок 2008 года рождения, обидевшись на мать, собрал одежду и ушел из дома 30 октября, около 07.30.





Мальчика нашли в Текели, в доме друга. Подросток доставлен домой и передан матери. С ребенком и его матерью проведена разъяснительная работа. Близкие подростка заверили, что примут все меры для предотвращения подобных поступков со стороны беглеца.

12 октября стало известно, что 14-летняя школьница из Туркестана сбежала из дома и уехала к парню в Шымкент.

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