В Алматинской области погиб военнослужащий

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ТАЛДЫКОРГАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Алматинской области при выполнении прыжков с парашютом погиб военнослужащий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

14 сентября в Алматинской области при совершении плановых учебно-тренировочных прыжков с парашютом погиб военнослужащий Вооруженных сил, офицер в воинском звании "капитан", 1990 года рождения", - сообщили в Министерстве обороны РК.

В ведомстве отметили, что другие персональные данные не разглашаются по просьбе родственников.

Сообщается, что ранее военнослужащий совершил около 50 прыжков с парашютом, входил в состав нештатной спасательной парашютно-десантной группы.

Причины и обстоятельства гибели выясняются. Руководство Министерства обороны и личный состав Вооруженных сил выражают глубокие соболезнования родным и близким погибшего. Министерством обороны будут приняты необходимые меры по оказанию помощи семье военнослужащего", - добавили в Минобороны.





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