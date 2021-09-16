Взрывы в Жамбылской области: семьям погибших военнослужащих вручены госнаграды

Фото: МО РК

ТАРАЗ. 15 СЕНТЯБРЯ - За проявленные мужество и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга президент Казахстана посмертно наградил погибших в Жамбылской области военнослужащих и спасателей, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В штабе регионального командования "Юг" состоялось вручение орденов "Айбын" I степени родственникам офицеров войсковой части 28349 майора Саята Алимбекова и капитана Ерлана Кыргызалиева, сообщает пресс-служба Министерства обороны РК.

Награды вручили заместитель министра обороны генерал-лейтенант Тимур Дандыбаев и заместитель акима Жамбылской области Даулет Карибек.

Тимур Дандыбаев подчеркнул, что погибшие офицеры навсегда останутся в памяти сослуживцев и в истории казахстанской армии как герои, которые до последнего боролись с огнем, стремясь не допустить его распространения. Их беззаветная преданность военному делу является примером мужества и героизма, свойственных настоящим защитникам Отечества.

Он заверил родственников офицеров, что военнослужащие продолжат поддерживать связь с их семьями, оказывать всяческую поддержку, а детям будет оказано содействие при поступлении по их желанию в военные учебные заведения страны.

Напомним , 26 августа 2021 года, около 19.00, в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. Огонь быстро перекинулся на хранилища, где был складированы инженерные боеприпасы. Пожар локализовать не удалось, и он распространился на другие хранилища. Произошло возгорание и более 10 взрывов. В результате ЧП погибли семнадцать человек: 10 сотрудников органов гражданской защиты, шесть военнослужащих Министерства обороны и один военный прокурор.

Госнаграды вручили родным огнеборцев, погибших при тушении пожара на складе в Жамбылской области.

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