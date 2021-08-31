Госнаграды вручили родным огнеборцев, погибших при тушении пожара на складе в Жамбылской области

Фото: МЧС РК

ТАРАЗ. 30 АВГУСТА - Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Юрий Ильин вручил государственные награды близким родственникам огнеборцев, погибших при тушении пожаров на складе боеприпасов в Жамбылской области, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Мероприятие прошло в специализированной пожарной части №2 Службы пожаротушения ДЧС города Тараза Жамбылской области.

Участники мероприятия почтили память огнеборцев, погибших при взрыве, минутой молчания.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о присвоении звания "Халык кахарманы" заместителю начальника службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области Меиржану Айманову, погибшему при исполнении служебных обязанностей в Жамбылской области. За выдающиеся заслуги перед Республикой Казахстан, храбрость и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, Меиржану Айманову присвоено звание "Халык кахарманы" с вручением знака особого отличия - Золотой звезды и ордена "Отан" (посмертно).

Трагедия, произошедшая в результате взрывов боеприпасов на территории воинской части №28349 Министерства обороны, унесла жизнь полковника гражданской защиты Меиржана Айманова. Он героически погиб, исполняя свой служебный долг. Благодаря его четким, грамотным действиям и личной самоотверженности была проведена эвакуация 710 жителей из трех близлежащих населенных пунктов от места катастрофы в город Тараз", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС РК .

Также указом главы государства за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, орденом "Айбын" І степени посмертно награждены оперативный дежурный (заместитель руководителя тушения пожара) дежурной службы пожаротушения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Александр Микропуло, орденом "Айбын" ІІІ степени - старший пожарный-спасатель пожарной части №3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Елдос Сандыбаев, пожарный-спасатель пожарной части № 3 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Арнур Тимирбулатов, старший пожарный-спасатель специализированной пожарной части № 1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Жамбылской области Танирберген Торебеков.

Юрий Ильин выразил слова соболезнования родным и близким погибших в трагической ситуации, произошедшей в Жамбылской области.

Министерство обороны прорабатывает несколько версий произошедшего , в числе которых нарушение требований безопасности, самовозгорание, химическая реакция, не исключаются также умышленные поджоги или диверсия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства