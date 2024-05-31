30.05.2024, 18:25 28396
В Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: один человек погиб, 11 получили травмы
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Конаев. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области на трассе Алматы - Шелек - Хоргос произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса, в результате которого один человек погиб и 11 получили травмы, сообщает начальник департамента полиции региона Бауржан Аленов.
Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия. 11 пассажиров получили различные травмы", - проинформировал он на своей странице в Сети.
Бауржан Аленов уточнил, что один человек госпитализирован, остальные отпущены на амбулаторное лечение.
Виновный водитель задержан и взят под стражу. Ведется расследование обстоятельств происшествия", - добавил он.
Ранее автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области.
новости по теме
31.05.2024, 11:08 8046
Землетрясение силой 2 балла ощутили жители Кордая
Фото: Depositphotos
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Тараз. 31 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований 31 мая в 10.13 зарегистрировано землетрясение.
Очаг землетрясения располагался на территории РК в 132 км на запад от Алматы, сообщает МЧС.
Подземные толчки силой 2 балла ощутили жители поселка Кордай Жамбылской области.
В январе в городе произошло сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов. В момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Позже в регионе ощущалась серия афтершоков. Последний раз жители Алматы почувствовали подземные толчки силой два балла от землетрясения на территории Китая 20 мая.
Сегодня в Алматы протестируют новую систему массового оповещения при ЧС.
30.05.2024, 13:43 35546
Разгромившего мемориал памяти вандала задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Астана. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Вандалы разгромили гранитные плиты в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов в городе Макинске Акмолинской области.
Инцидент произошел 27 мая в городе Макинске Буландынского района: неизвестные разгромили гранитные плиты, установленные в сквере памяти павших в Великой Отечественной войне и воинов-интернационалистов, погибших в годы войны в Афганистане. Сотрудниками полиции начато досудебное расследование по факту вандализма и проведены оперативно-розыскные мероприятия", - сообщает Polisia.kz.
В течение двух дней личность вандала была установлена.
Им оказался 17-летний житель города Макинск. В настоящее время полицейские выясняют причины такого поступка и проводят следственно-оперативные мероприятия", - добавили в полиции.
Ранее в Караганде из-за вандалов пришлось огородить Вечный огонь.
Из-за участившихся случаев вандализма и хулиганства в Казахстане удвоят штрафы за осквернение памятников, зданий, мест общего пользования и уничтожение чужого имущества.
29.05.2024, 11:55 63311
Драка с участием курьера произошла в Алматы
Фото: кадр из видео
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автомашины получил серьезные телесные повреждения после драки с мопедистами, один из которых оказался курьером.
Видео инцидента опубликовали в СМИ.
На нем видно, как двое мужчин удерживают водителя мопеда, который пытается уехать, а другой мопедист пытается его отбить. Рядом возле машины стоит мужчина, по всей видимости, водитель авто, у которого голова и руки в крови.
По данным очевидцев, инцидент произошел 27 мая в районе автовокзала "Сайран". Мопедисты напали на водителя с ножами и арматурой.
Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", - сообщили в ДП.
Ранее в Алматы девушки избили молодого человека. По факту было возбуждено уголовное дело.
На днях в Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
28.05.2024, 10:25 102306
Пятилетний ребенок устроил ДТП в Жезказгане, пострадали четыре человека
Мальчик снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей
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Жезказган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Пятилетний мальчик, находившийся в автомобиле, снял машину с ручного тормоза, в результате чего автомобиль покатился и сбил группу людей. Факт ДТП зарегистрирован в полиции. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции области Улытау.
По данным полиции, в результате ДТП жертв нет.
Госпитализированы четыре пешехода, получившие различные телесные повреждения. Назначены соответствующие экспертизы. Установлено, что пятилетний мальчик, сидевший в автомобиле, снял ручник тормоза. В результате автомобиль самопроизвольным движением допустил наезд на пешеходов", - проинформировали в департаменте полиции.
27.05.2024, 18:20 132411
Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын: водитель арестован
Фото: pixabay.com
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Конаев. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель автобуса с туристами, который перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области, арестован, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
За управление транспортным средством, будучи лишенным водительских прав, водитель автобуса взят под арест. Вместе с тем за передачу управления автотранспортом лицу, лишенному права управления транспортным средством, владельцу организации, осуществляющему перевозку пассажиров, грозит крупный денежный штраф", - проинформировали в ведомстве.
Напомним, ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, произошло в Кегенском районе Алматинской области, граничащем с Енбекшиказахским районом.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа, относящейся к сети "КазАвтоЖол".
27.05.2024, 16:22 140306
Оползень унес жизни около 2000 человек в Папуа - Новой Гвинее
Фото: Stringer/AFP/Getty
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Порт-Морсби. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жертвами массивного оползня, произошедшего на прошлой неделе в Папуа - Новой Гвинее, могут оказаться около 2000 человек.
Такие опасения высказали власти страны, ссылаясь на данные, полученные от родственников погибших, сообщает CNN.
Оползень произошел в горном регионе Энга на севере Папуа - Новой Гвинеи в пятницу. Тонны камней и грязи обрушились на дома местных жителей, пока они спали. Пока спасатели добирались в отдаленную часть страны, жители пытались раскапывать завалы своими силами. Одна из жительниц рассказала, что потеряла 18 членов семьи.
Оползень похоронил заживо более 2000 человек, нанес серьезные разрушения зданиям и продовольственным садам, а также оказал серьезное воздействие на экономическую жизнь страны", - заявила исполняющая обязанности директора Национального центра по стихийным бедствиям Лусете Ласо Мана в письме в ООН.
Она добавила, что ситуация остается нестабильной, поскольку оползень продолжает медленно перемещаться, создавая постоянную опасность как для спасательных команд, так и для выживших. Главная автомагистраль в районе тоже полностью заблокирована оползнем.
По данным спасателей, некоторые дома погребены под слоем земли и камней высотой около 8 метров, что сильно затрудняет поиск погибших.
Напомним, ночью 8 февраля в Алматы в микрорайоне Тау-Самал в результате схода оплывины объемом 3200 кубометров был полностью разрушен частный жилой дом и еще один поврежден. Погибла семья из 4 человек: мужчина, женщина и два подростка 2007 года рождения.
Эта трагедия вновь подняла тему застройки предгорий. Аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Медеуского района пообещал, что в Алматы усилят контроль за строительством в предгорной местности.
Известный общественник Санжар Бокаев обратился к властям Алматы с требованием прекратить незаконную застройку предгорий, которая продолжается, несмотря на все запреты и грозит новыми трагедиями.
В марте забор частного дома в горах Алматы обрушился после обильных осадков. В апреле из-за сильных ливней по улице Керей - Жанибек хандар произошел сход грязевой массы, из-за которого провалилась часть асфальта и засорились канализационные сети.
27.05.2024, 13:35 149956
Автобус с туристами перевернулся близ каньона Чарын в Алматинской области
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Автобус с туристами перевернулся в Кегенском районе утром 27 мая, сообщили в акимате Алматинской области.
По информации ведомства, ДТП с участием автобуса, перевозившего туристов, произошло в 10.20 в Кегенском районе Алматинской области, граничащем с Енбекшиказахским районом.
По предварительной информации, автобус съехал с дороги на крутом повороте перевала Аласа, относящейся к сети "КазАвтоЖол". На место происшествия незамедлительно выехали две бригады скорой помощи из Кегенского района.
В автобусе находились 37 человек. В Кегенскую районную больницу доставлено 5 человек, в Жалагашскую районную больницу - 4 человека и 4 человека - в село Шелек. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей. Жертв нет.
В акимате рассказали, что точной причина аварии пока не известна, ведется расследование.
27.05.2024, 11:22 148861
В Акмолинской области на железнодорожных путях произошла утечка соляной кислоты
Опасности для жизни и здоровья людей нет
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Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области на железнодорожных путях рядом со станцией Сарыоба произошла утечка соляной кислоты, сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям региона.
Произошел разлив из трещины в одной из цистерн грузового состава. На месте развернули областной и районный штаб. Были привлечены спасатели. Они ликвидировали течь и убрали цистерну с опасным грузом от основного состава", - информирует телеканал "Хабар 24".
В ДЧС заверили, что на данный момент опасности для жизни и здоровья людей нет.
Ранее в Шымкенте произошел разлив неизвестной жидкости, после которого 22 человека обратились за медпомощью.
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