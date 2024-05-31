В Алматинской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса: один человек погиб, 11 получили травмы  

Фото: кадр из видео

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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автомашины получил серьезные телесные повреждения после драки с мопедистами, один из которых оказался курьером.





Видео инцидента опубликовали в СМИ









На нем видно, как двое мужчин удерживают водителя мопеда, который пытается уехать, а другой мопедист пытается его отбить. Рядом возле машины стоит мужчина, по всей видимости, водитель авто, у которого голова и руки в крови.





По данным очевидцев, инцидент произошел 27 мая в районе автовокзала "Сайран". Мопедисты напали на водителя с ножами и арматурой.





Происшествие прокомментировали в департаменте полиции Алматы.





По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых", - сообщили в ДП.





Ранее в Алматы девушки избили молодого человека. По факту было возбуждено уголовное дело.





На днях в Астане задержали подозреваемого по делу о покушении на убийство ученицы Назарбаев интеллектуальной школы, которую госпитализировали с ножевыми ранениями.





Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



