В Алматинской области школьник пытался совершить суицид после издевательств одноклассников

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Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-август текущего года в результате ДТП в Казахстане погибло на 24% больше несовершеннолетних, чем годом ранее.





За отчетный период в стране зарегистрировали 8,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий (ДТП) - на 12,5% меньше, чем годом ранее. В прошлом году число ДТП составляло 9,4 тысячи случаев, плюс 13,5% за год, сообщает Ranking.kz





Чаще всего ДТП регистрировались в Алматы: с начала года - 2 тысячи аварий, минус 28% за год. В тройку антилидеров также попали Алматинская (826 случаев, минус 41,9%) и Жамбылская (614 случаев, минус 40,3%) области.





Меньше всего ДТП зафиксировали в Улытауской области: 42 случая. Далее идут Атырауская и Карагандинская области: 200 и 208 случаев соответственно.





Рост количества ДТП в текущем году наблюдался в 10 из 20 регионов страны, причем наибольший в силу статистических особенностей ожидаемо был отмечен в новосформированных регионах - Абайской и Жетысуской областях.





За январь-август текущего года в результате ДТП пострадали 11,9 тысячи человек - на 14,1% меньше, чем годом ранее. Среди них численность раненых, сократившаяся на 15,7% за год, составила 10,4 тысячи человек, в том числе 6 тысяч мужчин и 4,4 тысячи женщин. Несовершеннолетних пострадавших насчитывалось 2,4 тысячи человек, минус 9,8% за год. Госпитализировали 5,7 тысячи пострадавших - на 3% меньше, чем годом ранее.





Погибли в ДТП с начала года 1,5 тысячи человек - на 0,7% меньше, чем годом ранее, в том числе 1 тысяча мужчин и 433 женщины. Несовершеннолетних среди погибших насчитывалось 189 человек, плюс 24,3% за год.





В региональном разрезе от ДТП в Алматы пострадали 2,2 тысячи человек, в Алматинской области - 1,2 тысячи человек, в Жамбылской области - 1,1 тысячи человек.





Тем временем страховые компании РК предлагают включить фактор качества вождения в тариф, что сделает услугу дешевле для образцовых автолюбителей, сообщает inbusiness.kz. За последние три года, по их данным, в дорожно-транспортных происшествиях в Казахстане погибли свыше 6,5 тысячи человек. Помимо этого, более 55 тысяч граждан получили различные травмы и ущерб здоровью, а число ДТП в стране продолжает расти.