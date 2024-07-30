В Алматинской области загорелся крупный склад

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Уральск. 25 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Территориальный департамент Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК проводит проверку относительно публикации в социальных сетях о массовом падеже домашнего скота, сообщает пресс-служба МСХ РК.





Автор высказывает предположение, что причиной тому послужила вспышка инфекционного заболевания. При этом местное население, по его словам, утверждает, что мелкий рогатый скот ослаб вследствие длительных дождей. По данному поводу сообщаем, что c 06.00 24 июля в селе Казталов прошел сильный дождь. В тот же день пастух не смог отогнать овец обратно в село и оставил МРС в зимовке Мышым сельского округа Казталов. В ночь на 25 июля 38 овец и коз пали", - сообщили в Минсельхозе.





В ведомстве добавили, что в тот же день работники ветеринарной службы утилизировали павших животных в скотомогильнике. Для исключения особо опасных заболеваний были отобраны патологические материалы от двух павших овец и одного козла и направлены в областную ветеринарную лабораторию КВКН МСХ РК.





Результаты будут готовы предположительно 5 августа. Эпизоотическая ситуация находится под контролем ветеринарной службы данной территории", - сообщили в МСХ.





Ранее сообщалось, что в Шымкенте и Туркестанской области у крупного и мелкого рогатого скота выявили бруцеллез.



