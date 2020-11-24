В Алматы мини-погрузчик опрокинулся и насмерть придавил водителя

Хабар 24

Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы мини-погрузчик опрокинулся и придавил насмерть водителя, передает Kazakhstan Today.

По информации телеканала "Хабар 24 ", инцидент произошел на улице Петрозаводской. Очевидцы сообщили, что спецтехника перевернулась после того, как водитель пытался заехать на подъем. Он не справился с управлением.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что проводится расследование.

Данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Турксибского района. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Обстоятельства устанавливаются", - рассказали в полиции.





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