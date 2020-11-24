В МЧС рассказали о погибшей во время взрыва в столичном кафе

МЧС РК

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В Министерстве чрезвычайных ситуаций РК рассказали подробности взрыва в кафе Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

В кафе Halalbrothers в результате взрыва газового баллона произошло частичное обрушение стены и кровли, пристройки и котельной, пристроенных к 2-этажному коттеджу, а также горела кровля пристройки и котельной на площади 20 квадратных метров. Общая площадь обрушения составила 100 квадратных метров (общая площадь строения 600 квадратных метров). В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении", - говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

В пресс-службе уточнили, что погибшая при взрыве женщина, 1968 года рождения, работала в данном кафе посудомойщицей.

Столичными спасателями вынесено 35 газовых баллонов, в ходе разбора спасена девушка, 1998 года рождения, которая в результате получила закрытую черепно-мозговую травму. Бригадами скорой медицинской помощи в лечебные учреждения доставлено 34 человека, из них 11 человек после осмотра отпущены домой и 23 человека госпитализированы. Все пострадавшие являются работниками кафе: повара, рабочие, курьеры", - проинформировали в МЧС.

Также пострадало 3 автомобиля марок Volkswagen Polo, Lada Priora и Lada Granta.

Пожар ликвидирован в 12.58. Аварийно-спасательные работы закончены в 16.59. На месте происшествия работали силы и средства ДЧС Нур-Султана, Центра медицины катастроф в количестве 56 сотрудников и 14 единиц техники", - добавили в ведомстве.

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