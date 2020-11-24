Три человека остаются в реанимации после взрыва в кафе в Нур-Султане

Нур-Султан. 23 ноября. Kazakhstan Today - В управлении общественного здравоохранения Нур-Султана рассказали о состоянии пострадавших при взрыве газового баллона в кафе, передает Kazakhstan Today.

По данным управления, 23 человека были доставлены в многопрофильные больницы №1 и №2, еще 11 - отправлены на амбулаторное лечение с незначительными травмами. Трое из госпитализированных находятся в реанимации, из них двое в тяжелом состоянии и один - в крайне тяжелом.

В основном пациенты госпитализированы с термическими ожогами различной степени, отравлением угарным газом средней степени тяжести, политравмами. Один пациент находится в отделении травматологии с закрытым переломом бедренной кости, все остальные - в отделении комбустиологии. Состояние их здоровья средней степени тяжести, без осложнений. Из-за взрыва есть одна погибшая. Насколько нам известно, она была сотрудницей кафе. Пострадали в основном сотрудники заведения. Всего пострадали 34 человека ", - цитирует Kazpravda.kz пресс-секретаря управления общественного здравоохранения Нур-Султана Айгерим Ардаккызы.

Напомним, взрыв произошел 21 ноября, в 12.25, в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. По прибытии пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли 15 газовых баллонов и спасли одного человека. На месте происшествия погибла девушка.

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