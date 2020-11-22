После взрыва в кафе в Нур-Султане проверят объекты общепита

Нур-Султан. 21 ноября. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов прокомментировал врыв в кафе, в результате которого погибли девушка, передает Kazakhstan Today.

Выражаю соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении. Семье погибшей будет оказана помощь", - написал аким в Инстаграм.

По словам акима, для расследования данного ЧП создана спецкомиссия. На месте развернут оперативный штаб, создана горячая линия по телефонам 24-51-71, 24-51-47 для оказания психологической и информационной поддержки.

Поручил ДЧС и департаменту полиции проверить другие объекты общепита в городе на соблюдение правил пожарной безопасности", - отметил Кульгинов.

Взрыв произошел 21 ноября, в 12.25, в коттедже, переоборудованном под кафе в микрорайоне Шубары. По прибытию пожарных расчетов установлено, что внутри помещения находятся один человек и 15 газовых баллонов. В результате взрыва произошло обрушение кровли в кухонном помещении. Спасатели вынесли 15 газовых баллонов и спасли одного человека. По предварительным данным, один человек погиб на месте происшествия. Также врачами скорой медицинской помощи осматриваются 19 человек, сообщили в МЧС. По данным СМИ, пострадавших более 30.

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